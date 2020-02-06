Турция проигнорировала совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные второй раз за неделю не прибыли для совместного патрулирования с российскими коллегами в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту (...) в провинции Хасеке», – приводит слова генерала ТАСС.

Тем не менее, по словам генерала, патрулирование прошло в «соответствии с утвержденными планами, без происшествий». Кроме того, российские вертолеты провели воздушное патрулирование по двум маршрутам.

За прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама, тем самым нарушив режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации.

В четверг Анкара пригрозила Дамаску «жестким ответом» на продолжение наступления сирийской армии. В тот же день ВС Турции обстреляли позиции сирийских войск у города Саракиб.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если до конца февраля она не отступит от наблюдательных пунктов Турции в Идлибе.

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