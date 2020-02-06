Турецкие войска обстреляли позиции сирийской армии у города Саракиб

Отряды турецкой армии обстреляли позиции сирийской армии, которые дислоцированы возле города Саракиб в провинции Идлиб, сообщает Al-Jazeera.

Телеканал сообщает, что турецкие силы обстреляли позиции Сирии в населенном пункте Нейраб на севере Саракиба, передает ТАСС.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал жесткий ответ на «нарушения стабильности в Сирии».

В среду сирийские силы вступили в населенный пункт восточнее города Саракиб, где находится наблюдательный пост турецких сил.