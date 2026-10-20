Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
Лавров заявил о потере Западом статуса главного игрока в мире
Лавров: Запад пустился в авантюры из-за потери статуса главного игрока
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны пустились во все тяжкие и идут на беспрецедентные авантюры, так как уже никогда не будут главными игроками на международной арене.
Как заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, Запад уже никогда не будет главным игроком на мировой арене и не сможет диктовать свои условия, передает РИА «Новости».
«Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку». Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров назвал религиозный фактор одним из триггеров конфликта на Украине.
В прошлом месяце министр уличил Запад в создании проблем для голосования россиян.
Глава ведомства заявил об отказе западных стран от дружественной повестки.