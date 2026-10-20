Молдавия ограничила работу металлургического завода в Приднестровье

Tекст: Елизавета Шишкова

У завода 20 октября истекает разрешение на работу от Агентства по охране окружающей среды Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на портал ZDG. «После 20 октября, не имея действующего разрешения, они не смогут ни экспортировать, ни импортировать», – заявил директор агентства Нику Белитей. При этом он добавил, что ММЗ сможет работать на сырье, которое уже есть на территории Приднестровья.

Таможенная служба Молдавии также подтвердила введение ограничений. Тирасполь ранее обвинял Кишинев в использовании положения Приднестровья для экономического давления на непризнанную республику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Приднестровье назвали фикцией нейтральный статус Молдавии.

В пятницу Тирасполь потребовал извинений от вице-премьера Молдавии за оскорбления.

В четверг Приднестровье обвинило Молдавию в попытках нанести экономический ущерб.