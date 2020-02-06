Турция пригрозила Асаду жестким ответом

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал жесткий ответ на нарушения стабильности в Сирии, в которых Анкара обвиняет Дамаск.

«У нашего терпения тоже есть пределы. Если режим (так в Турции называют правительство в Дамаске) продолжит атаки, мы тоже не остановимся, ответим жестко», – передает ТАСС слова Чавушоглу.

Напомним, в среду правительственные сирийские силы вступили в населенный пункт восточнее города Саракиб. В этой деревне находится наблюдательный пост турецких сил.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если до конца февраля она не отступит от наблюдательных пунктов Турции в Идлибе.

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