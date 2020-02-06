Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 86 Семейного кодекса», в рамках которого расширяется перечень исключительных обстоятельств, исходя из которых, суд может привлечь каждого из родителей к оплате дополнительных расходов на ребенка.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой версии закона суды получили право при разводе привлекать одного из родителей к оплате расходов по обеспечению ребенка пригодным для проживания жильем.

Ранее перечень исключительных обстоятельств, указанный в статье 86 Семейного кодекса включал в себя лишь положения о здоровье ребенка. Суды трактовали эту статью только в рамках возмещения расходов исключительно на лечение и реабилитацию ребенка.

Теперь же суды смогут в каждом конкретном случае оценивать все сложившиеся обстоятельства и принимать решение на их основе.

Госдума приняла этот законопроект 21 января.