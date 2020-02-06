Путин заявил о важности улучшения кадрового потенциала в регионах

Президент Владимир Путин заявил, что на данный момент крайне важно улучшать кадровый потенциал в субъектах России, чтобы развитие страны проходило более эффективно.

«Вопросы науки, образования чрезвычайно важны для любого государства, для России – тем более, для судеб страны, для ее будущего», – сказал глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

Он назвал неслучайным выбор темы нынешнего совещания – о повышении роли субъектов Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. «Те национальные цели развития и те национальные проекты, как инструменты достижения этих целей, не смогут быть реализованы без кадрового обеспечения работы. Мы понимаем, что поскольку значительная часть этой работы, можно сказать, большая часть работы будет и должна быть сосредоточена в регионах, там и должен появиться этот кадровый потенциал, который обеспечит нам реализацию поставленных задач», – отметил Путин.

«Поэтому это не проходящая тема, не дежурная тема для всех нас», – убежден президент.

Глава государства надеется, что после оформления поручений по итогам нынешнего заседания работа по их выполнению будет вестись «на самом высоком уровне».

Напомним, в среду в ходе подготовки к Госсовету губернаторы, представители президентской администрации и правительства определяли приоритетные задачи, решение которых позволит качественно улучшить в будущем ситуацию в сфере подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что в ходе семинара-совещания членов Госсовета проходит «мозговой штурм», который «даст фору любой программе дополнительного профобразования или повышения квалификации».

С конца 2018 года заседания Госсовета проходят в новом формате. Прежде разговор губернаторов с президентом сводился к заседанию с докладом губернатора, содокладом руководителя федерального ведомства, дополненных еще парой выступлений глав регионов. Но в ноябре 2018 года в Крыму впервые прошел Госсовет по теме реализации майского суперуказа, где был использован формат стратегической сессии и рабочих групп. Такой тип заседаний ранее был свойственен только крупным бизнес-форумам, а не совещаниям чиновников.