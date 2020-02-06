Россия заявила о готовности заключать новые соглашения с Британией

Москва готова заключить новое соглашение с Великобританией после ее выхода из Европейского союза, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы готовы заключать соглашения с Британией после ее выхода из Евросоюза, это объективная реальность. Невозможно поддерживать отношения со страной, если нет правовой базы», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».

По его словам, Brexit – это новое начало в отношениях России и Британии, «потому что отношения не могут развиваться в условиях правового вакуума и неопределенности, поэтому рано или поздно эту задачу придется решать путем переговоров».

Дипломат уверен, что Brexit даст возможность перезагрузить повестку дня в отношениях России и Британии и «выйти за рамки нынешних, абсолютно грустных». «Надо будет заниматься делами, а не Солсбери», – сказал Грушко.

Он также сообщил, что Москва и ЕС уже начали предварительную работу по адаптации правовой базы отношений после выхода Британии из Евросоюза.

Ранее посол в Лондоне Андрей Келин также рассказал о планах России заключить новое торговое соглашение с Британией.

30 января Совет Евросоюза одобрил договор об условиях Brexit, завершив процесс согласований документа со стороны ЕС. В связи с этим Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинула ЕС. До декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

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