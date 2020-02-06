Резкое падение атмосферного давления зафиксировали в Москве

Московское метеобюро сообщило о резком падении атмосферного давления в столице в ночь на четверг.

«Уже в ночь со среды на четверг атмосферное давление в столице стало понижаться. О себе напомнил приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. И если в полночь давление составило 744,4 мм ртутного столба, то уже к 10.00 оно понизилось до 734,6 мм ртутного столба. То есть на 10 мм. Другими словами, атмосферное давление падает по 1 мм ртутного столба за час», – сказано на сайте «Метеоновости».

В метеобюро отметили, что в четверг Москва останется в поле пониженного атмосферного давления. Это может отразиться на самочувствии не только метеозависимых людей, но и детей и пожилых людей.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в города Сибири придет аномальное потепление.

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