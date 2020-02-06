Сибири пообещали температуру выше крымской

Аномальное потепление придет в города Сибири, регион «поменяется» погодой с Крымом, Кубанью и Ставрополем, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«У нас 8, 9 февраля максимальные температуры в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Ставрополье будут отрицательными – от минус 1 до минус 4 градусов. А в то же время в Томске, Омске, Новосибирске, в Красноярске – оттепель», – цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, температура в Сибири поднимется на 20 градусов выше нормы. Вильфанд подчеркнул, что Европа с Азией «почти поменялись местами».

Ранее сообщалось, что январь 2020 года на территории Центральной России оказался самым теплым в истории метеонаблюдений – температура воздуха почти на полтора градуса превышала прежний рекорд, установленный в январе 2007 года.

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