Суд принял иск «ИрАэро» к производителю SSJ-100

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск иркутской авиакомпании «ИрАэро» к компании «Гражданские самолеты Сухого» на 1,854 млрд рублей.

В пресс-службе «ИрАэро» подтвердили «Интерфаксу» подачу иска, добавив, что он пока не принят к производству. При этом суть иска в компании не раскрыли и от комментариев отказались.

В январе уже сообщалось, что иркутская авиакомпания потребовала от «Гражданских самолетов Сухого» возместить 1,9 млрд рублей убытков в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100.

Перед этим «Гражданские самолеты Сухого» подали иск против «ИрАэро» более чем на 941 млн рублей. Суть требований не раскрывается, предварительные слушания по делу пока не назначены.