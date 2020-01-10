«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 1,9 млрд рублей

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила потребовала от «Гражданских самолетов Сухого» возместить 1,9 млрд рублей убытков в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил информированный источник.

«Авиакомпания требует от производителя лайнеров возместить 1,9 млрд рублей с момента начала эксплуатации SSJ-100 – с 2016 года», – сказал источник «Интерфакса», пояснив, что претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием лайнеров.

По его словам, компания владеет девятью самолетами SSJ-100, но лишь пять из них исправны, при этом один из самолетов простаивает три года и используется исключительно как «донор запчастей».

В требуемую с производителя сумму 1,9 млрд рублей «ИрАэро» включила расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенную выгоду с начала эксплуатации в 2016 году. Источник добавил, что в случае отказа возмещения убытков компания подаст иск в арбитражный суд.

Ранее сообщалось, что «Гражданские самолеты Сухого» подали иск против иркутской авиакомпании «ИрАэро» более чем на 941 млн рублей. Суть требований не раскрывается, предварительные слушания по делу пока не назначены.

«ИрАэро» взяла в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) девять SSJ-100, из них четыре машины были новыми, остальные уже эксплуатировались авиакомпаниями Red Wings и «Ямал». В 2018-2019 годах ГТЛК подала несколько исков к «ИрАэро» в связи с долгами за аренду лайнеров, но дела завершились мировыми соглашениями.