  • Новость часаСША завершили серию ударов по Ирану за якобы сбитый ими Apache
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    Единый евроистребитель развалился до взлета
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    В Армении возбуждено 115 уголовных дел против оппозиционных Пашиняну политиков
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    126 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    10 июня 2026, 05:22 • Новости дня

    Цена на черешню снизилась на 24% из-за нового урожая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление свежего российского урожая на прилавках торговых сетей спровоцировало заметное падение стоимости черешни до 610 рублей за килограмм, сказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

    Приход лета ознаменовался приятными изменениями для покупателей, передает РИА «Новости». Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что за последние две недели килограмм сладкого лакомства стал дешевле на 24%.

    «Черешня – сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз», – пояснил Богданов, передает РИА «Новости».

    За две недели стоимость черешни в крупных торговых сетях уменьшилась на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня.

    Подобная динамика традиционна для всех сезонных ягод, поскольку расширение предложения всегда корректирует стоимость. В зависимости от формата магазина на полках представлено от одной до четырех позиций черешни.

    Помимо российской продукции, покупателям доступен товар из Турции, Узбекистана и Азербайджана.

    В середине мая стоимость клубники на фоне поступления отечественного урожая упала до 800 рублей за килограмм.

    9 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    ЦИК Армении сообщил о пересчете голосов на 555 участках
    ЦИК Армении сообщил о пересчете голосов на 555 участках
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители нескольких политических объединений Армении добиваются пересмотра итогов недавних парламентских выборов, потребовав пересчитать бюллетени на 555 избирательных участках.

    Центральная избирательная комиссия закавказской республики получила официальные заявления о пересчете результатов голосования на 555 из 2005 участков, передает РИА «Новости».

    Парламентские выборы прошли 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиционные силы неоднократно обвиняли власти в грубом вмешательстве в процесс голосования.

    «Срок подачи заявлений о пересчете голосов истек 9 июня в 11.00. Из 38 окружных избирательных комиссий 17 получили в общей сложности 30 заявлений от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также блока «Армения» о пересчете голосов на 555 участках», – говорится в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что процедура пересмотра итогов пройдет в помещениях окружных комиссий. Для обеспечения прозрачности процесса будет организована прямая видеотрансляция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов из-за расхождений в данных.

    Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян пообещал огласить окончательные результаты парламентских выборов 14 июня.

    Недовольные итогами голосования политические объединения смогут обратиться для их пересмотра в Конституционный суд 19 июня.

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    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (3)
    9 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти категорически отвергли возможность территориальных уступок, подчеркнув неизменность позиции по восточным регионам в ходе неафишируемых контактов с бизнесменом Романом Абрамовичем.

    Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом глава государства рассказал в интервью британской газете The Guardian.

    По данным издания, в мае бизнесмен тайно посетил украинскую столицу для проведения переговоров. В ходе беседы обсуждались вопросы территориальной принадлежности.

    «Зеленский заявляет, что сказал Абрамовичу, что никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва», – говорится в материале. Другие детали состоявшегося разговора не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать личную встречу через российского предпринимателя.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал Романа Абрамовича участником этих майских переговоров в Киеве.

    В апреле глава киевского режима счел возможный вывод украинских войск из Донбасса стратегическим проигрышем.

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    9 июня 2026, 09:33 • Новости дня
    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель

    СК сообщил о гибели водителя при подрыве BMW в Балашихе

    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле BMW в Балашихе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте, сообщил Следственный комитет.

    Следственный комитет России сообщил в Max, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва машины в Подмосковье. Трагедия произошла рано утром девятого июня 2026 года в микрорайоне Авиаторов.

    «По версии следствия, 9 июня около 5.30 при движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства», – сообщили в ведомстве.

    Мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил множественные тяжелые травмы. Он скончался до прибытия экстренных служб прямо на месте происшествия. В настоящее время следователи Главного следственного управления СК по Московской области устанавливают все обстоятельства случившегося.

    В апреле прошлого года при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил России Ярослав Москалик. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот подрыв машины терактом.

    В декабре прошлого года злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под днище автомобиля на юге Москвы.

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    9 июня 2026, 11:21 • Новости дня
    «Единая Россия» внесла законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса

    «Единая Россия» внесла законопроект по НДС в интересах малого бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает не снижать порог НДС по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса.

    Соответствующий документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина, данному на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Единая Россия».

    Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев, глава думской фракции Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Ранее партия провела мониторинг налоговых изменений и, учитывая позицию бизнеса, предложила вернуться к обсуждению этого вопроса.

    «Когда принималось решение о пороге НДС, к нам обращалась «Опора России», и было принято решение именно о поэтапном его снижении. Одновременно «Единая Россия» инициировала проведение постоянного мониторинга, как это сказывается не только на собираемости налогов, но и на экономике страны, состоянии малого бизнеса», – заявил Макаров в кулуарах форума «Есть результат!».

    Депутат подчеркнул, что голос малого бизнеса был услышан. По его словам, мониторинг ситуации продолжится, а его результаты лягут в основу новых законопроектов для решения проблем предпринимателей.

    В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом.

    В начале июня партия «Единая Россия» предложила изменить подход к налогообложению предпринимателей на упрощенной системе.

    Владимир Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС с применением упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса.

    Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Путин поручил кабинету министров и парламентариям подготовить соответствующие законодательные изменения, продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

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    9 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия настаивает на выводе американского оружия из Европы и чтобы вся инфраструктура для его размещения на территории этой части света была демонтирована, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

    Российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвала убрать американские арсеналы с европейской территории, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов подчеркнул необходимость полного устранения соответствующей инфраструктуры.

    «Мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», – сказал дипломат.

    Глава делегации пояснил, что размещенное за рубежом вооружение фактически имеет стратегический статус. Дальность его поражения позволяет наносить удары по ключевым инфраструктурным и гражданским объектам в России.

    Ранее Андрей Белоусов указал на заигрывание неядерных стран Европы с идеей размещения подобного вооружения.

    Представители европейских государств на конференции по ДНЯО цинично оправдывали свое участие в отработке применения ядерного арсенала.

    В итоге конференция по ДНЯО в ООН завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами.

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    9 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    @ vk.com/saldo84

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников, проезд временно закрыт, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Движение транспорта по мосту в Чонгаре вновь перекрыто после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, указал Сальдо в Max.

    Сейчас на месте происшествия работают профильные службы для устранения последствий удара.

    «Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», – обратился к гражданам глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно в районе поселка Чонгар. На следующий день специалисты возобновили движение транспорта по этому мосту.

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    9 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ, сообщили в местной администрации.

    Украинская администрация начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска. Местные власти пояснили, что мера затрагивает семьи с детьми, передает РИА «Новости».

    «В Донецкой области расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Речь идет об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также о всей территории села Приволье и поселка Малотарановка», – заявили в украинской администрации.

    Накануне российские войска подошли к окраинам Краматорска на расстояние 11 километров. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение села Рай-Александровка откроет российским подразделениям «восточные ворота» в Славянск.

    Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию мирных жителей в славянско-краматорской агломерации осуществляет украинская организация «Белые ангелы».

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    9 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Госдума ограничила количество банковских карт у россиян

    Госдума ограничила количество банковских карт у россиян 20 штуками

    Госдума ограничила количество банковских карт у россиян
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские законодатели утвердили новые меры по борьбе с кибермошенничеством, ограничив максимальное число банковских карт на одного человека до 20 штук.

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий лимит на количество платежных карт для физических лиц, передает РИА «Новости». Документ, внесенный правительством России в конце прошлого года, является частью второго пакета мер по противодействию киберпреступности.

    Согласно новым правилам, один человек сможет иметь не более 20 карт во всех кредитных организациях страны. Исключения из этого правила сможет устанавливать только совет директоров Банка России. При этом требование об обязательном указании ИНН при выдаче карт было исключено из итоговой версии документа.

    Закон также вводит так называемый «период охлаждения». Банки получают право приостанавливать подозрительные переводы на срок до шести часов даже после подтверждения операции клиентом. Если кредитная организация не заблокирует такой перевод и клиент лишится средств, банк будет обязан возместить ущерб, но только при наличии уголовного дела.

    Депутат Госдумы Илья Вольфсон пояснил суть нововведения: «По аналогии с первым «антифрод» пакетом, которым ограничивалось количество сим-карт, поправками ко второму чтению устанавливается, что одному человеку может быть выдано всеми банками не более 20 карт. Мошенники часто используют десятки подставных карт – так называемые «дропперские» счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот канал».

    Парламентарий добавил, что изымать уже выпущенные карты не будут, правило коснется только новых. Для контроля за соблюдением лимита будет создана единая система учета платежных карт под управлением НСПК, куда банки будут передавать соответствующую информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае профильный комитет Госдумы представил второй пакет антимошеннических мер.

    В феврале депутаты одобрили данный законопроект в первом чтении.

    Прошлой осенью спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин инициировал опрос граждан о введении лимита на банковские карты.

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    9 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки

    Французы устроили массовые протесты после убийства педофилом 11-летней девочки

    Tекст: Мария Иванова

    Более 60 тыс. граждан Франции вышли на улицы из-за гибели 11-летней Лианны от рук предполагаемого педофила, ранее избежавшего наказания.

    Масштабные акции протеста охватили многие города республики в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV. По данным французского МВД, на улицы вышли десятки тысяч неравнодушных граждан.

    «Во Франции 60,4 тысячи человек вышли на манифестации в рамках 216 митингов, чтобы выразить печаль и гнев после смерти 11-летней девочки», – сообщают местные СМИ. В Париже около трех тысяч манифестантов собрались у зданий министерства юстиции и апелляционного суда, проигнорировав запрет полиции.

    Резонансное дело о пропаже и предполагаемом убийстве 11-летней Лианны вызвало волну негодования в обществе. Выяснилось, что главный подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за сексуального насилия над детьми, но избежал наказания. Теперь французы открыто обвиняют в случившейся трагедии всю систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция Парижа задержала известного певца Патрика Брюэля по делам о сексуальном насилии.

    В конце мая американский суд приговорил жительницу Калифорнии к 35 годам тюрьмы за сексуальное насилие над 11-летними детьми.

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    9 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского правительства Дональд Туск выразил недовольство высказываниями украинского руководства, отметив у официального Киева нехватку исторического понимания ряда моментов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.

    «Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.

    Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.

    Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.

    Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске

    Постпред Небензя раскритиковал заседание Совбеза ООН по Старобельску

    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал дном недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту ВСУ в Старобельске и отметил недоговороспособность киевских властей.

    Небензя выразил возмущение ходом обсуждения в Совбезе ООН теракта в Старобельске, передают «Вести».

    «Я много видел циничных заседаний в Совете Безопасности, но, наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске», – заявил Василий Небензя. Он добавил, что участники встречи не проявили сострадания к погибшим и отрицали очевидные факты.

    Постпред обратил внимание на то, что украинский представитель пытался оспорить присутствие детей в атакованном здании. При этом удар беспилотниками по учебному заведению носил целенаправленный характер. В ночь на 22 мая атаке подверглись корпуса педагогического колледжа, где находились 86 несовершеннолетних.

    Касаясь темы урегулирования конфликта, Небензя подчеркнул полное отсутствие переговорного процесса на данный момент. По его словам, Киев совершенно не готов идти на компромиссы. Дипломат уверен, что продолжение боевых действий выгодно украинской верхушке, а прекращение конфликта обернется для Владимира Зеленского политической гибелью.

    МИД России передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил европейские государства в двойных стандартах из-за реакции на эту трагедию.

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    9 июня 2026, 18:08 • Новости дня
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский производитель напитков обратился в Суд по интеллектуальным правам из-за нежелания Роспатента присвоить товарному знаку Sprite статус общеизвестного в России. Это позволило бы Coca-Cola бессрочно сохранять права на бренд в России, даже в случае его неиспользования на территории страны.

    Компания Coca-Cola Company просит признать незаконным решение Роспатента, отказавшегося наделить бренд Sprite статусом общеизвестного в России, передает РИА «Новости». Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.

    В апреле 2025 года производитель просил ведомство признать Sprite общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 года. Однако в марте 2026 года Роспатент ответил отказом.

    Свое решение ведомство мотивировало «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этой маркой в стране. Кроме того, бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газировок и лимонадов, не соотносясь с другими безалкогольными напитками, такими как соки или квас.

    Товарный знак Sprite был зарегистрирован в России в 1995 году. Общеизвестный статус позволяет бренду действовать бессрочно и не терять силу при неиспользовании. В марте 2022 года Coca-Cola приостановила деятельность в стране, а позже объявила об остановке продаж своих международных брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года американская компания зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta.

    В марте производитель продлил исключительные права на бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года. Осенью прошлого года корпорация оформила регистрацию кириллических наименований «Кока-Кола» и «Спрайт».

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    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

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