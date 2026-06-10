Цена на черешню снизилась на 24% из-за нового урожая

Tекст: Алексей Дегтярёв

Приход лета ознаменовался приятными изменениями для покупателей, передает РИА «Новости». Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что за последние две недели килограмм сладкого лакомства стал дешевле на 24%.

«Черешня – сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз», – пояснил Богданов, передает РИА «Новости».

За две недели стоимость черешни в крупных торговых сетях уменьшилась на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня.

Подобная динамика традиционна для всех сезонных ягод, поскольку расширение предложения всегда корректирует стоимость. В зависимости от формата магазина на полках представлено от одной до четырех позиций черешни.

Помимо российской продукции, покупателям доступен товар из Турции, Узбекистана и Азербайджана.

В середине мая стоимость клубники на фоне поступления отечественного урожая упала до 800 рублей за килограмм.