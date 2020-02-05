Туркменских чиновников старше 40 лет обязали стать седыми

В Лебапском регионе на востоке Туркменистана мужчин-чиновников в возрасте старше 40 лет обязали подкрашивать волосы в седину, чтобы соответствовать президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, который появляется с седыми волосами с августа 2018 года.

С первого февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено красить седые волосы, если же натуральный цвет сохранился, его следует подкрасить в седину, сообщает «Радио Свобода».

Если президент, носящий официальный титул Твердыни, опоры и надежды, приедет в регион, то допущены к нему будут лишь седовласые чиновники, сообщает СМИ со ссылкой на два источника.

В январе прошлого года государственные учреждения Туркмении обязали закупить новые портреты Бердымухамедова, где он изображен с седыми волосами. При этом пока президент подкрашивал волосы, лебапских бюджетников обязывали поступать так же. Отмечается, что официальных комментариев по этому вопросу пока нет.

Бердымухамедов занимает пост президента страны с 2007 года, в 2017 году он в третий раз победил на выборах главы государства.