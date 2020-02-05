В Мосгорсуде рассказали о мертвых истцах и скупке чужих долгов

Председатель Мосгорсуд Ольга Егорова рассказала, какие юридические механизмы используют недобросовестные участники процесса в противоправных и мошеннических целях.

Егорова рассказал, что «нередко сделки совершаются исключительно с целью нанесения вреда контрагенту, третьему лицу, государству». Лица, решившие злоупотребить своими правами, «достигают различных целей: обогащение, необоснованное списание денежных средств, вывод денежных средств за рубеж и другие механизмы», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Например, в противоправных интересах используется институт договорной подсудности: подсудность изменяется на суды, находящиеся не в регионе деятельности участников судопроизводства. Такая мера затрудняет доступ к судопроизводству более слабой стороны гражданских правоотношений.

Отмечается, что, в частности, «речь может идти о договорах, которые заключаются между гражданами и банками, другими кредитными организациями». Так, «ряд банков ведет свою деятельность далеко за пределами Москвы, имея региональные филиалы, кредиты предоставляют гражданам-жителям этих регионов, но иски подаются в суды Москвы».

Другой пример – это использование механизмов переуступки прав.

«Участились случаи появления организаций и физических лиц, специализирующихся на скупке чужих долгов. Сама по себе скупка долгов закону не противоречит, однако указанный механизм создает возможности для злоупотребления гражданскими правами», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, председатель Мосгорсуда обратила внимание судей и на разбирательства по жилищным спорам, в которых от имени истца действуют представители по доверенности.

«Так, в судебной практике были случаи представления интересов истцов, давно умерших. К примеру, в гражданских спорах, связанных с правом собственности на жилое помещение, выступают представители по доверенности от имени лиц, скончавшихся еще до подачи иска. Председатель суда обратила внимание судей на необходимость проверки действительного волеизъявления гражданина в подобных спорах, надлежащего извещения истца, обеспечения его явки в судебное разбирательство, и установки иных значимых сведений об истце», – сказали в пресс-службе.