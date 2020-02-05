Американский дирижер восхитился Крымом

Американский дирижер и художественный руководитель оркестра «Камерата Армония» Арман Тигранян признался, что восхищен красотой Крыма и чувствует себя на полуострове, «как с родными людьми».

«Крым – это замечательная часть мира для меня. Я чувствую себя в Крыму, как с родными людьми. Мы должны стоять выше того, если будут вводить санкции к человеку, который несет музыку и высокую культуру. Для меня это миссия», – цитирует РИА «Новости» Тиграняна.

Дирижер приехал в Крым, чтобы дать два концерта, посвященные 250-летию со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Выступления Тиграняна совместно с камерным оркестром Крымской государственной филармонии пройдут в Симферополе и Феодосии.

Ранее американский журналист Джефф Опдайк, опубликовавший в газете Los Angeles Times статью с призывам к американцам посетить Крым, рассказал, что ему очень понравился полуостров.

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