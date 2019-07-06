Американский журналист восхитился Крымом

Журналист Джефф Опдайк, опубликовавший в газете Los Angeles Times статью с призывам к американцам посетить Крым, рассказал, что ему очень понравился полуостров. Автор публикации выразил сожаление, что материал, написанный с целью поделиться впечатлениями, неожиданно приобрел политическое звучание.

«Я подумал, что это место (Крым – прим. ВЗГЛЯД) особенно, на удивление, красиво. И я решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать. Но это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно», – сказал он РИА «Новости».

Опдайк отметил, что политическое звучание приобрела обычная статья о туризме. По его мнению, путешествия должны быть выше политики.

В настоящее время Опдайк проживает в Чехии, откуда ездит по другим странам и пишет о них, хотя основная часть его работы посвящена финансам и инвестициям.

Материал о Крыме стал его первой статьей для Los Angeles Times. Опдайк назвал Крым «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии» и рассказал о его достопримечательностях.

Автор статьи пояснил, что отправился в Крым как турист, потому что хочет «хочу увидеть как можно больше всего в мире». Однако, рассказал он, после публикации статьи ему стали писать пользователи с Украины, обвиняя в том, что он подталкивает людей на преступление, рекомендуя поехать в Крым через Россию.

«Я поехал туда сам как турист, законно, в соответствии с американским и международным законодательством, чтобы увидеть место, о котором я читал, когда ребенком изучал Вторую мировую войну», – подчеркнул он.

Американский журналист также считает, что санкции против Крыма лишь вредят местному населению. «Санкции против Ирана бьют по иранцам, но не делают особо ничего для смены режима. То же самое с Кубой. То же самое… выберите страну под санкциями. Я путешествую. Я рассказываю читателям о том, что представляет из себя место», – пояснил он.

Опдайк также подчеркнул, что ему никто не платил за поездку в Крым и написание текста о полуострове. «Я ездил сам, то есть оплатил 100% своих расходов на поездку, потому что мне нравится ездить по уникальным местам…» – пояснил он. Написав материал, журналист предложил его изданию Los Angeles Times. «Они точно не коррумпированные», – заверил Опдайк, добавив, что газета не занимается поддержкой России и российских властей.

Он добавил, что именно издание дополнило материал так, чтобы он в полной мере отражал украинскую позицию.

Сам же он, по его словам, только что вернулся из Ливана и собирается в скором времени в Грузию.

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