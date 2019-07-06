Американский журналист восхитился Крымом

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6 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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США обострили концепцию борьбы с Кремлем

Вашингтон выделяет все больше денег на борьбу с РоссиейФото: Christian Ohde/Imago/ТАСС
США усиливают противостояние с Россией. Агентство по международному развитию представило концепцию по борьбе со «злонамеренным влиянием Кремля» в Европе, Евразии и других регионах. Особое внимание Вашингтон традиционно уделяет странам на постсоветском пространстве. Подобная политика не нова, но почему на этот раз США столь откровенно заявляют о прямом противодействии Москве и чего ждать от этого? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Американский журналист восхитился Крымом

               6 июля 2019, 12:45
            Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Журналист Джефф Опдайк, опубликовавший в газете Los Angeles Times статью с призывам к американцам посетить Крым, рассказал, что ему очень понравился полуостров. Автор публикации выразил сожаление, что материал, написанный с целью поделиться впечатлениями, неожиданно приобрел политическое звучание.

            «Я подумал, что это место (Крым – прим. ВЗГЛЯД) особенно, на удивление, красиво. И я решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать. Но это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно», – сказал он РИА «Новости».

            Опдайк отметил, что политическое звучание приобрела обычная статья о туризме. По его мнению, путешествия должны быть выше политики.

            В настоящее время Опдайк проживает в Чехии, откуда ездит по другим странам и пишет о них, хотя основная часть его работы посвящена финансам и инвестициям.

            Материал о Крыме стал его первой статьей для Los Angeles Times. Опдайк назвал Крым «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии» и рассказал о его достопримечательностях.

            Автор статьи пояснил, что отправился в Крым как турист, потому что хочет «хочу увидеть как можно больше всего в мире». Однако, рассказал он, после публикации статьи ему стали писать пользователи с Украины, обвиняя в том, что он подталкивает людей на преступление, рекомендуя поехать в Крым через Россию.

            «Я поехал туда сам как турист, законно, в соответствии с американским и международным законодательством, чтобы увидеть место, о котором я читал, когда ребенком изучал Вторую мировую войну», – подчеркнул он.

            Американский журналист также считает, что санкции против Крыма лишь вредят местному населению. «Санкции против Ирана бьют по иранцам, но не делают особо ничего для смены режима. То же самое с Кубой. То же самое… выберите страну под санкциями. Я путешествую. Я рассказываю читателям о том, что представляет из себя место», – пояснил он.

            Опдайк также подчеркнул, что ему никто не платил за поездку в Крым и написание текста о полуострове. «Я ездил сам, то есть оплатил 100% своих расходов на поездку, потому что мне нравится ездить по уникальным местам…» – пояснил он. Написав материал, журналист предложил его изданию Los Angeles Times. «Они точно не коррумпированные», – заверил Опдайк, добавив, что газета не занимается поддержкой России и российских властей.

            Он добавил, что именно издание дополнило материал так, чтобы он в полной мере отражал украинскую позицию.

            Сам же он, по его словам, только что вернулся из Ливана и собирается в скором времени в Грузию.

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