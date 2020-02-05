Врач рассказал, как легко пробуждаться по утрам

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал, как избежать плохого самочувствия после пробуждения.

Калинкин отметил, что «существует много способов, но гарантированно вам поможет только одно – лечь спать раньше», передает «Вечерняя Москва».

Он указал, что «все процессы в природе имеют колебательный характер, и сон к ним тоже относится». Для большинства людей норма – от семи до девяти часов сна.

По словам специалиста, утром превалирует быстрая фаза сна, которая негативно воздействует на организм.

«Многие нарушения случаются в быстрой фазе сна. Она постепенно преобладает к утренним часам – с семи–восьми утра, эту фазу еще называют парадоксальной», – пояснил врач.

Калинкин добавил, что в это время у человека могут усугубиться кошмары и начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Надо спать свою норму и повышать качество сна», – заключил эксперт.

Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал о важности качества сна для восстановления сил.

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