Похмелкин усомнился в правомерности штрафов за украшенные гирляндами автобусы

В России нет никакого запрета на использование гирлянд, поэтому штрафовать за вождение украшенных ими электробусов неправомерно, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

ГИБДД оштрафовала водителей и должностных лиц московского общественного транспорта за украшенные гирляндами электробусы. В ведомстве посчитали, что наряженные автобусы нарушают закон «О безопасности дорожного движения» и «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации».

«Честно говоря, я не понимаю, какие здесь могут быть нарушения. Потому что есть требования, установленные к свету, осветительным приборам, но украшение гирляндами автобусов никакими правилами не предусмотрены. Дело в том, что эти гирлянды к осветительным приборам не относятся, а, следовательно, к ним претензий быть не может. Все это выглядит как-то не очень правомерно», – говорит Похмелкин.

Некоторые эксперты предположили, что данные гирлянды дезориентируют других участников движения. В изначальной претензии также упоминался техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», однако там не упоминаются ограничения по световым приборам.

«Это все какая-то самодеятельность и расширение толкования действующих норм. Может, они действительно дезориентируют других участников движения, но в законе ничего про это не прописано. Если такого закона нет, то ссылки на то, что это кому-то мешает, не являются основаниями. Дальний и ближний свет тоже может ослепить на дороге, но это не значит, что им нельзя пользоваться», – объясняет Похмелкин.

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