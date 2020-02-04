Бронированный лимузин Макрона заглох в Варшаве

После встречи президента Франции Эммануэля Макрона и польского президента Анджея Дуды в Варшаве бронированный лимузин Renault Espace французского лидера сломался и не смог завестись, сообщает Dziennik.pl.

После встречи лидеров государств стало ясно, что лимузин Макрона не получается завести. Службы безопасности главы Франции приняли решение, что президент пересядет на Citroen C6, который предоставил посол в Варшаве, передает «Страна.ua».

Президент Франции впервые посетил Польшу. Сообщалось, что Польша и Франция договорились возобновить работу «Веймарского треугольника».