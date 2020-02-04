Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином»

Бокал вина за ужином для европейцев – обычная формула употребления алкоголя, однако для россиян это может быть путем к алкоголизму, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Употребление вина за ужином – часть средиземноморского образа жизни. Считается, что бокал алкогольного напитка может «раскрыть» вкус продуктов и дополнить их, передает радио Sputnik.

Брюн отметил, что «это европейская формула употребления алкоголя».

«Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но, если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые», – считает главный нарколог.

Врач указал, что если человек пьет по бокалу вина за ужином каждый день, то официально он не попадает под определение «алкоголик» – к этой категории его отнесут при наличии «неукротимого желания выпить этот бокал вина» и при отсутствии «тормоза».

«У нас есть маркер злоупотребления алкоголя. В нем есть показатель превышения определенной величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму. Один бокал вина каждый день у женщин уже может показать злоупотребление алкоголем. У некоторых мужчин тоже. Это всегда индивидуальная вещь», – сказал Брюн.

Он напомнил, что опьянение – это не главный, а побочный эффект алкогольных напитков. Главное же действие, которое спиртное оказывает на организм – токсичное, потому безопасной для организма дозы алкоголя не существует.

При этом ранее кандидат медицинских наук, психотерапевт и психиатр-нарколог Даниил Покровский назвал «безопасную» дозу алкоголя.

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