Названа безопасная доза алкоголя

Кандидат медицинских наук, психотерапевт и психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал, как не стать жертвой алкогольной депрессии, а также назвал безопасную дозу алкоголя.

«Алкоголь не является антидепрессантом. Пить для того, чтобы плохое настроение сменилось на хорошее, не логично. Алкоголь – транквилизатор. Он является успокаивающим препаратом в какой-то мере и, наоборот, депрессантом, особенно после двух–трех больших порций», – передает слова Покровского «Вечерняя Москва».

Он добавил, что спиртное начинает вгонять человека, у которого плохое настроение, в депрессию, усугубляя симптоматику и настроение.

«Алкоголь может немного приободрить того, кому и так весело. Хотя я, как нарколог, предостерегаю и напоминаю, что безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины – одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки», – сказал Покровский.

По его словам, при плохом настроении нужно больше общаться с друзьями, чаще бывать на сведем воздухе, а также заниматься спортом.

Людям, которые пьют несколько дней подряд, нарколог порекомендовал «переключиться», сменить местонахождение, больше гулять и употреблять больше безалкогольной жидкости.

«Влейте столовую ложку лимонного сока в пол-литра воды. Добавьте половину ложки столовой соды и выпейте эту шипучку. Такое «лекарство» поможет восстановить кислотно-щелочной баланс и ослабит похмельный синдром. Если же ситуация тяжелая, появилась настоящая зависимость и депрессия – вам нужна медицинская помощь. Не тяните, обращайтесь к профессионалам», – сказал эксперт.

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