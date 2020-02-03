Новый турецкий авианосец вывели из сухого дока

В Сети опубликовано спутниковое фото турецкого авианосца L-408 Anadolu, выведенного из своего сухого дока на верфи в Стамбуле.

Снимок, сделанный 22 января 2020 года, опубликован в Twitter ImageSat Intl.

TCG Anadolu (L-408) – десантный корабль ВМФ Турции, который должен использоваться в качестве легкого авианосца. Строительные работы начались 30 апреля 2016 года на верфи Sedef Shipbuilding Inc. в Стамбуле. Ожидается, что строительство будет завершено в 2021 году.

Предполагалось, что авианосец сможет нести многоцелевые истребители F-35B.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о планах Турции по строительству своего авианосца.