Берлин отреагировал на отказ в посадке немецкого самолета из Уханя в Москве

Немецкие власти не считают политически мотивированным отказ летевшему из Уханя самолету в промежуточной посадке в Москве, сообщил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

«В настоящее время у нас нет свидетельств, что у этого решения была какая-либо политическая подоплека», – передает его слова ТАСС.

Представитель минобороны Германии подчеркнул, что это «обычная ситуация», когда аэропорты сигнализируют о существующих ограничениях пропускной способности.

1 февраля самолет бундесвера доставил граждан ФРГ из Китая во Франкфурт-на-Майне. При этом, как сообщал Берлин, германская сторона рассчитывала на промежуточную посадку в Москве, однако «ситуация получила иное развитие». В результате самолет делал дозаправку в Хельсинки.

При этом газета Bild отмечала, что немецкой стороне было известно о невозможности промежуточной посадки в Москве еще когда лайнер находился в Ухане.

Добавим, что двое эвакуированных из Уханя граждан Германии оказались заражены.

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