Полицейский сбил двух пешеходов в Марий Эл

В Звениговском районе республики Марий Эл полицейский за рулем автомобиля ВАЗ-2190 сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Второй пострадавший был госпитализирован.

Инцидент произошел утром в понедельник, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В январе в Уфе два автомобиля насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в наушниках.