Новые американские ракеты испытали на российских танках

Эффективность разрабатываемой в США новой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием JAGM, призванной заменить устаревшую AGM-114 Hellfire, проверяется на российских танках, пишут СМИ.

Как сообщает Defense News со ссылкой на свежий доклад Управления эксплуатационных испытаний и оценки (DOTE) министерства обороны США, JAGM «соответствовала требованиям к эффективности и надежности попадания» и «оказалась более смертоносной», чем ее предшественница – Hellfire.

Указано, что к такому выводу специалисты пришли после испытания ракет на российских танках Т-72 и «других легкобронированных машин». Отмечается, что цели пользовались средствами радиоэлектронной борьбы и были скрыты пылью.

Как сообщил руководитель программы полковник Дэвид Уорник, США уже испытали 103 ракеты JAGM и произошло «только два случая, которые были близки к промахам». «Мы очень довольны результатами на данный момент», – сообщил он.

Накануне стало известно, что американские военные получат более 2 тыс. новейших ракет класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) от компании Lockheed Martin.

Отмечалось, что JAGM оснащена обновленной системой самонаведения с полуактивным лазером с миллиметровыми радиолокационными датчиками, что позволяет успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам в любых погодных условиях и в любое время суток.