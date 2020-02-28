Сборная России по гимнастике пропустит этап Кубка мира в США из-за коронавируса

Сборная России по спортивной гимнастике вынуждена пропустить этап Кубка мира в США из-за вспышки коронавируса в мире, заявил трехкратный чемпион мира российский гимнаст Никита Нагорный.

«В связи с обострением коронавируса в мире, сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе Кубка мира в США», – написал Нагорный в Instagram.

Этап Кубка мира состоится 7 марта на севере США в городе Милуоки.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что чемпионат Европы по футболу 2020 года может быть отменен или перенесен из-за коронавируса.

До этого член Международного Олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что у спортивного сообщества есть три месяца на решение судьбы Олимпийских игр в Токио.

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