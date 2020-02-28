Сторонники АУЕ осквернили место убийства защищавшего девушку подростка в Челябинске

Место гибели 17-летнего подростка из Челябинска, вставшего на защиту девушки и зарезанного рецидивистом, осквернили сторонники движения АУЕ, пишут СМИ со ссылкой на очевидцев.

На месте трагедии уничтожен траурный венок, растоптаны цветы. Также появилась табличка с угрозами, в частности, с обещанием «резать, стрелять» и «учить смертью», а также надписью «АУЕ», пишет Ura.ru.

По мнению интернет-пользователей, вандалами являются друзья убийцы молодого человека. Местные жители призвали вычислить авторов послания по камерам наружного наблюдения и привлечь их к ответственности за хулиганство и мародерство.

Напомним, 22 февраля в Челябинске 26-летний мужчина ударил ножом двух юношей: один погиб на месте, а второй был тяжело ранен. Выяснилось, что молодые люди заступались за девушку. Задержанный оказался рецидивистом, в момент драки был пьян и отказался признать себя виновным при аресте в суде.

Похороны юноши оплатили власти Челябинска. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.