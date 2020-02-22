Погибший в драке в Челябинске подросток заступался за девушку

Стали известны подробности массовой драки в центре Челябинска в ночь на 22 февраля, в которой погиб 17-летний подросток.

Как сообщает НТВ, погибший юноша защищал подругу от компании пьяных мужчин. По словам знакомой парня, нетрезвые молодые люди стали оскорблять группу подростков, пришедших на помощь своей подруге. Из-за этого началась драка.

«Мальчики начали заступаться, а один из тех достал нож и пырнул сначала Илью (имя мальчика изменено), попав ему в область сердца, а затем его друга. Этот мужчина как будто под чем-то [наркотическим] был, прыгал там, носился», – рассказала знакомая погибшего.

Как рассказали друзья погибшего, раненный в сердце юноша сел у дороги на корточки, у него пошла кровь изо рта, он начал кашлять, затем упал.

«Мы начали останавливать машины и держали ему рану. Один из водителей остановился на дороге, начал оказывать ему первую помощь. Скорую вызвали очевидцы. Она подъехала вместе с полицией», – рассказал очевидец драки.

Сообщается, что компания, спровоцировавшая драку, с места преступления скрылась. Однако 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, удалось задержать. Его ждет суд по ст. 105 УК (убийство).

Второму пострадавшему подростку сделали операцию, он пока остается без сознания.

Сообщается, что погибший мальчик был единственным ребенком в семье. Его воспитывали мама и отчим. У семьи тяжелое финансовое положение, так как мать подростка – инвалид, она не может работать. Друзья и родные юноши объявили в соцсети сбор средств на его похороны.

Драка произошла ночью в субботу между двумя ранее незнакомыми группами жителей Челябинска, один из участников конфликта погиб, возбуждено уголовное дело.