Массовая драка со смертельным исходом произошла в Челябинске

Драка произошла ночью в субботу между двумя ранее незнакомыми группами жителей Челябинска, один из участников конфликта погиб, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

В соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной Челябинску, сообщается, что в ночь на 22 февраля возле здания противотуберкулезного диспансера на улице Воровского убили 17-летнего подростка – ему вонзили нож в сердце, а один из молодых людей был госпитализирован.

По данным следствия, ночью 22 февраля в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого один из участников конфликта получил смертельную травму.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в совершении преступления задержан в порядке ст. 91 УПК», – передает РИА «Новости» сообщение представителя ведомства.

Он уточнил, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и мере пресечения.

Информацией о других пострадавших в драке следствие не располагает.

Напомним, 13 февраля в Челябинске таксист напал на пассажиров, попросивших его проехать по нескольким адресам.