Челябинский таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут

В Челябинске таксист напал на пассажиров, попросивших его проехать по нескольким адресам.

Об инциденте сообщила подписчица сообщества «Инцидент Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка рассказала, что она ехала в такси с беременной подругой, ее мужем и еще двумя девушками.

Когда девушки попросили довезти их по еще одному адресу, водитель отказал им в грубой форме и выгнал из машины.

Также он начал оскорблять беременную женщину. За нее вступился муж, началась драка.

В пресс-службе Челябинского управления МВД подтвердили, что пострадавшие обратились в полицию, передает Ura.ru.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Напомним, в октябре в Новосибирске таксист выбросил из машины и избил женщину с ребенком.

При этом в феврале в Сети появилось видео с женщиной, устроившей истерику в такси. Она кричала на водителя, оскорбляла его и била, требуя довезти до места. Психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что у пассажирки такси, которая накричала на водителя и требовала отвезти ее до места назначения, отсутствует внутренний контроль, а люди с такими вспышками агрессии опасны для общества.