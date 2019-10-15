Таксист в Новосибирске выбросил из машины и избил женщину с ребенком

В Новосибирске заведено административное дело о побоях в отношении таксиста, который выбросил из машины и ударил по голове пассажирку с ребенком. Конфликт разгорелся после вопроса женщины о том, почему водитель использует для работы чужое имя.

Инцидент произошел 14 октября. Женщина вызвала такси; во время поездки выяснилось, что водитель был не тем человеком, который указывался в анкете перед заказом, сообщает портал «360» со ссылкой на новосибирскую службу эвакуации «АСТ-54».

Женщина решила узнать, почему водитель работает под чужими данными. Из-за этого разгорелся скандал.

Мужчина остановился, открыл заднюю дверь и выбросил из машины ребенка, а затем женщину. При этом пассажирку он ударил по голове. После таксист уехал.

Отмечается, что пассажирке с малышом помогли прохожие.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, после случившегося правоохранители завели административное дело о побоях. Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства инцидента с таксистом, передает ГТРК «Новосибирск».

Ранее в Москве таксист избил актера Степана Девонина. До этого в российской столице таксист избил школьника из-за неоплаченной поездки.