Таксист избил московского школьника

Водитель одного из сервисов такси напал на школьника на севере Москвы из-за сбоя в приложении, в результате которого одиннадцатиклассник проехал по Зеленограду бесплатно, сообщают в соцсетях.

Водитель по имени Хагани требовал от школьника заплатить ему 150 рублей наличными, хотя деньги должны были списаться с банковской карты. Водитель был уверен, что школьник пытался его обмануть и проехать бесплатно, пишет Telegram-канал Baza.

Чтобы добиться своих 150 рублей, таксист схватил юношу и несколько раз ударил его по лицу. Одиннадцатиклассник все снял на видео, после чего смог вырваться и отправился в полицию.

Спустя 10 минут после инцидента менеджеры сервиса связались с подростком и попросили его оплатить поездку любым доступным способом, кроме карты. Тот рассказал им о произошедшем и получил объяснения, что он действительно ни при чем, а произошел сбой в программе. Деньги за поездку со школьника не взяли.

В конце марта лишенный водительских прав еще в 2017 году водитель такси сбил в Москве полицейского, который оформлял мелкое ДТП.

На следующий день МВД сообщило, что в ходе рейдов были задержаны 18 таксистов, которые находились в розыске.