Проверка выявила среди таксистов в Москве 18 разыскиваемых преступников

Во время рейдов сотрудники московской полиции проверили более 11 тыс. водителей такси, задержаны 18 таксистов, которые находились в розыске.

«В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия задержано 18 водителей такси, находившихся в розыске. Выявлено 31 и раскрыто 43 преступления, совершенных водителями такси», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД.

Всего было проверено 11 тыс. 393 водителя такси, 3 тыс. 698 поставлены на учет. Кроме того, составлено 54 тыс. 758 административных материалов, за нарушение миграционного законодательства 898 человек было привлечено к административной ответственности.

Рейды проводились с 20 по 29 марта.

В последнее время участились инциденты с участием таксистов. Так, накануне лишенный водительских прав еще в 2017 году водитель такси сбил в Москве полицейского, который оформлял мелкое ДТП.