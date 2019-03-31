Таксист без водительских прав сбил полицейского в Москве

В ночь на воскресенье таксист, лишенный водительских прав еще в 2017 году, сбил сотрудника ДПС, который оформлял небольшое ДТП на Третьем транспортном кольце, сообщают СМИ.

Таксист наехал на сотрудника ДПС в районе платформы Тестовская недалеко от центра города и делового центра «Москва-Сити». Сотрудник ДПС жив, но находится в коме, пишет «За рулем».

Утверждается, что таксист был лишен водительских прав еще в 2017 году, однако продолжал работать сразу с тремя агрегаторами.

После этого в ГИБДД Москвы приняли решение продлить рейд против нелегальных таксистов на неопределенное время, пишет портал. За время проведения этого рейда выявлено более 300 водителей, которые вели пассажирские перевозки с нарушениями.

В пятницу сообщалось, что в Москве заметили две машины такси с одинаковыми номерами.

Ранее партия «Единая Россия» также запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси.