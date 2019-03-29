В Москве заметили такси с одинаковыми номерами

Две одинаковые машины такси были обнаружены в Москве.

Видеозапись, где рядом стоят совершенно одинаковые машины такси, опубликовал телеканал «360». На кадрах видно, что автомобили похожи не только внешне, но и имеют одни и те же номера.

По предварительным данным, владелец таксопарка зарегистрировал только одну машину, а на вторую повесил дубликат номерного знака, пытаясь таким образом уменьшить налог.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси.