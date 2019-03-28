ЕР запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси

«Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку пассажиров, сообщила координатор партпроекта ЕР «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

Мониторинг будет проводиться до конца апреля во всех регионах. Информация о нарушениях будет передана в ГИБДД для последующего рассмотрения, говорится в пресс-релизе ЕР, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Любой желающий через специальный сервис на сайте партпроекта может проверить данные о лицензии таксиста путем ввода государственного регистрационного знака автомобиля и сообщить о возможном нарушении. Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно будем отправлять в ГИБДД и надзорные органы», – отметила Кувычко.

В настоящее время на рынке таксомоторных перевозок заняты от 2 до 2,5 млн человек. «При этом, по данным экспертов, до двух третей этого рынка занимает нелегальный извоз. Это порядка полутора миллионов водителей, которые ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров, ведь 60% дорожно-транспортных происшествий приходится именно на нелегалов», - подчеркнула Кувычко.

По ее словам, народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги.