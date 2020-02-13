Психолог: Избившая таксиста пассажирка опасна для общества

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13 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Минобороны отговорило Финляндию вступать в НАТО

Президент России Борис Ельцин и президент Финляндии Мартти Ахтисаари Фото: ТАСС
Как утверждают финские журналисты, изучившие материалы своего МИД, в 1990-х годах Финляндия хотела воспользоваться слабостью России и всерьез рассматривала возможность вступления в НАТО. В итоге этого не произошло − финнов удалось отговорить, причем на примере все-таки вступивших в альянс стран Прибалтики. Что же произошло?  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

Успехи сирийской армии в последнее время крайне встревожили ТурциюФото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Очередное политическое обострение вокруг ситуации в Сирии, а именно вокруг Идлиба, выглядит отнюдь не случайным. Турецкая и сирийская армии порою вступают в прямые боевые столкновения, президент Турции выступает с грозными заявлениями в адрес Москвы – и все это прямо связано со стратегическим успехом сирийских военных. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Западный мир стал непредсказуем

Антон Крылов, журналист
Самое неприятное как для истеблишмента, так и для народных масс – к власти в западном мире уже довольно скоро может прийти какая-нибудь совсем маргинальная сила, которая через несколько лет объявит свое учение всесильным, потому что верным. Подробности...

Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

Сергей Лукьяненко, писатель
Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса. Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Подштопать дыры, чтобы наше не утекало, а чужое – не заходило

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Мы должны продвигать свою повестку в социальных сетях, формировать смыслы. Но и ограничивать контрпропаганду тоже. У граждан должен быть выбор – кому верить, чью «картину мира» принимать или отвергать. Подробности...
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              Психолог: Избившая таксиста пассажирка опасна для общества

                 13 февраля 2020, 14:00
              Фото: кадр из видео
              Текст: Татьяна Косолапова

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              У пассажирки такси, которая накричала на водителя и требовала отвезти ее до места назначения, отсутствует внутренний контроль, а люди с такими вспышками агрессии опасны для общества, заявила газете ВЗГЛЯД психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова.

              В Сети появилось видео, где пассажирка на повышенных тонах требует от водителя не медлить и быстро довезти ее до места, при этом обзывая его. В результате таксист ехать отказался и попросил девушку отменить заказ. Позже автор объяснил, что снимал происходящее для последующей защиты от жалоб пассажирки.

              «Это состояние такого выброса, эмоционального аффекта, мы наблюдаем срыв. Нервный срыв может иметь разные корни: накопившаяся хроническая усталость или какая-то ошарашивающая информация. Но что бы с этой пассажиркой ни случилось, ее поведение говорит о низком уровне культуры. У человека просто отсутствует внутренний контроль», – говорит Полянова.

              С каждым происходили какие-то вещи, которые выбивали из колеи, но есть определенные рамки, которые не позволяют переходить грань разумного. Чего нельзя сказать о девушке с видео, говорит психолог. Позволяя себе такое поведение со случайным человеком, пассажирка рассчитывает на то, что он не сможет ей ответить.

              «В данном случае фраза «ты ненавидишь нас, русских» абсолютно нелогична, так как девушка находится не в какой-то другой стране, а на своей территории. То есть ей все равно, что из себя выплескивать. Этот всплеск агрессии говорит о том, что нервная система крайне напряжена, она уже в таком хорошем хроническом неврозе и совершенно не ощущает своих границ», – анализирует Полянова.

              Такие люди, как правило, обожают нарушать закон, считая, что им можно все, но громче всех кричат, когда против них произошло какое-то нарушение, вспоминая тот самый закон, полицию, государство, объясняет психолог.

              «Эти вспышки агрессии, скорее всего, будут сопровождать ее всю жизнь, это стиль и способ функционирования ее нервной системы. Такие люди могут быть опасны, потому что вспышка может случиться на ровном месте. Подобное поведение – не норма. Человеку требуется терапевтическая помощь. Для общества она опасна», – резюмировала Полянова.

              Реакцию водителя на данный инцидент психолог оценила как самую правильную, так как он профессионально гасил вспышки агрессии.

              В начале 2020 года СМИ сообщили, что петербуржец напал на таксиста в Белоруссии и сломал ему челюсть из-за того, что водитель сообщил о повышенном «новогоднем тарифе», установленном работодателем.


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