Психолог: Избившая таксиста пассажирка опасна для общества

У пассажирки такси, которая накричала на водителя и требовала отвезти ее до места назначения, отсутствует внутренний контроль, а люди с такими вспышками агрессии опасны для общества, заявила газете ВЗГЛЯД психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова.

В Сети появилось видео, где пассажирка на повышенных тонах требует от водителя не медлить и быстро довезти ее до места, при этом обзывая его. В результате таксист ехать отказался и попросил девушку отменить заказ. Позже автор объяснил, что снимал происходящее для последующей защиты от жалоб пассажирки.

«Это состояние такого выброса, эмоционального аффекта, мы наблюдаем срыв. Нервный срыв может иметь разные корни: накопившаяся хроническая усталость или какая-то ошарашивающая информация. Но что бы с этой пассажиркой ни случилось, ее поведение говорит о низком уровне культуры. У человека просто отсутствует внутренний контроль», – говорит Полянова.

С каждым происходили какие-то вещи, которые выбивали из колеи, но есть определенные рамки, которые не позволяют переходить грань разумного. Чего нельзя сказать о девушке с видео, говорит психолог. Позволяя себе такое поведение со случайным человеком, пассажирка рассчитывает на то, что он не сможет ей ответить.

«В данном случае фраза «ты ненавидишь нас, русских» абсолютно нелогична, так как девушка находится не в какой-то другой стране, а на своей территории. То есть ей все равно, что из себя выплескивать. Этот всплеск агрессии говорит о том, что нервная система крайне напряжена, она уже в таком хорошем хроническом неврозе и совершенно не ощущает своих границ», – анализирует Полянова.

Такие люди, как правило, обожают нарушать закон, считая, что им можно все, но громче всех кричат, когда против них произошло какое-то нарушение, вспоминая тот самый закон, полицию, государство, объясняет психолог.

«Эти вспышки агрессии, скорее всего, будут сопровождать ее всю жизнь, это стиль и способ функционирования ее нервной системы. Такие люди могут быть опасны, потому что вспышка может случиться на ровном месте. Подобное поведение – не норма. Человеку требуется терапевтическая помощь. Для общества она опасна», – резюмировала Полянова.

Реакцию водителя на данный инцидент психолог оценила как самую правильную, так как он профессионально гасил вспышки агрессии.

В начале 2020 года СМИ сообщили, что петербуржец напал на таксиста в Белоруссии и сломал ему челюсть из-за того, что водитель сообщил о повышенном «новогоднем тарифе», установленном работодателем.