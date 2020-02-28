МЧС сообщило о возможном подрыве СВУ в Петербурге

Взрыв, по предварительной информации, произошел в здании на улице Замшина в Калининском районе Петербурга, сообщили в городском главке МЧС.

Инцидент произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

«Предположительно, взрыв СВУ (самодельного взрывного устройства). Одного человека осматривают (медики), разрушений нет», – говорится в сообщении МЧС.