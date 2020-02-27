Минобороны опубликовало видео уничтожения террористов

Российское военное ведомство опубликовало видеозапись уничтожения террористов бойцами Сил специальных операций (ССО).

На видео ССО уничтожают боевиков из снайперских винтовок. При этом съемка ведется через прицел с прибором ночного видения, передает РИА «Новости».

Кроме того, показана запись уничтожения машины боевиков из гранатомета.

Не указывается, когда и при каких обстоятельствах были ликвидированы боевики.