Путин назвал задачу правоохранителей в период празднования Дня Победы

Обеспечение безопасности в период празднования 75-летия Победы является главной задачей всех спецслужб и правоохранителей, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан, особенно в период проведения масштабных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что это задача для всех специальных служб и правоохранительных органов.

Также Путин попросил МВД не утратить качество работы на крупных массовых мероприятиях, такое как во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«МВД работает хорошо по обеспечению массовых мероприятий, это показали крупные спортивные соревнования, чемпионат мира по футболу и так далее. Я вас прошу не утратить это набранное качество работы по этим крупным мероприятиям, и в наступившем, текущем году», – сказал Путин.

Президент отметил, что в настоящее время главной задачей ведомства является приближающиеся мероприятия, связанные с 75-летием Победы.

Ранее в Минобороны раскрыли детали предстоящего парада на 9 мая в Москве.

Также Черноморский флот сообщил, что жители и гости Керчи, Новороссийска и Севастополя в честь 75-летия Победы смогут увидеть парадный строй кораблей ЧФ и посетить некоторые из них.