Политолог назвала новые внешнеполитические приоритеты Британии

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

Теперь Трампа и Сандерса объединяет обвинение в том, что на них ставит ПутинФото: Zuma/ТАСС, REUTERS/Mike Blake
Американское глубинное государство оказалось в патовой ситуации: все более реальным становится неприемлемый для него президентский финал Трамп – Сандерс. Дональд Трамп уже открыто обвинил спецслужбы и истеблишмент в заговоре против него и сенатора-социалиста и использовании выдуманной темы «русского вмешательства». Недавно это казалось невероятным, но сейчас оба кандидата обвиняются в связях с Москвой. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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          • Да, безусловно

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          • Нет, это ненормально

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              Политолог назвала новые внешнеполитические приоритеты Британии

                 26 февраля 2020, 11:50
              Фото: Bernd Von Jutrczenka/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Британия остается активным членом НАТО, и ожидать улучшения отношений с Россией не приходится», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева. Так она прокомментировала решение Лондона провести самый масштабный обзор внешнеполитических приоритетов Британии со времен Холодной войны.

              «В новых приоритетах Британии будет идти речь об активизации деятельности по всему миру, в том числе о расширении сотрудничества на двусторонней основе с четырьмя странами англосферы – США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, уже заключено двустороннее соглашение с Польшей по сотрудничеству в области обороны и безопасности», – сказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

              Она напомнила, что обзоры стратегии национальной безопасности Британия проводит с 2010 года каждые пять лет. «В этом году Лондон также будет проводить такой обзор. Новая стратегия нацбезопасности будет сосредоточена на внешней политике в свете Brexit», – подчеркнула Ананьева.

              При этом ждать потепления в отношениях с Россией не приходится, так как Британия остается одним из самых активных членов НАТО. «Об этом звучали заявления самого Джонсона. Кроме того, инфраструктура этих отношений настолько разрушена, и уже сделано столько резких заявлений, что даже если британское руководство и захочет двигаться в этом направлении, то будет делать это постепенно», – заключила политолог.

              Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отдал распоряжение о начале самого масштабного обзора приоритетов страны в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества с момента завершения холодной войны.

              К работе привлекли основные министерства, в том числе МИД, Минобороны, Минфин, МВД, министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, министерство по вопросам международного развития.

              Комплексный обзор проводится вслед за выходом страны из состава Европейского союза, который произошел в ночь на 1 февраля. До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

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