Замглавы воронежского ГИБДД объяснил 22 квартиры у его семьи

Замглавы ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что из 22 квартир, принадлежащих его семье, в его собственности находятся лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку.

Семье Качкина, по оценке региональной прокуратуры, принадлежит недвижимость на общую сумму более 63 млн рублей, передает НТВ.

При этом зарплата подполковника – 60 тыс. рублей, его родители – пенсионеры, старший брат также трудится в полиции.

В прокуратуре полагают, что миллионные расходы семьи не подтверждаются законными доходами, потому спорное имущество следует конфисковать.

«Это эмоциональное напряжение величайшее, я в шоке. Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», – заявил Качкин.

Он добавил, что собственную квартиру приобрел два года назад в ипотеку, а родителям помогал оформлять сделки на покупку недвижимости. В региональном УМВД полагают, что повода для увольнения замглавы ГИБДД нет.

Отец замглавы ведомства Николай Качкин заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил еще в 1992 году, когда был директором мебельного комбината, а сейчас он живет на пенсию 15 тыс. рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки.

Также он прокомментировал обвинения в адрес семьи.

«Настоящая клевета! Это черная зависть. Все это на суде будет доказано, однозначно. И тот, кто это затеял, написал, он, наверное, не знает, что такое бумеранг. А мне, честно скажу, терять нечего», – заключил Николай Качкин.

В январе 2020 года чиновника Минспорта уволили за сокрытие в декларации данных о покупке супругой дорогостоящей квартиры.