В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Эрдогана по Сирии

Речи о двусторонней встрече президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения ситуации вокруг Сирии 5 марта пока не идет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сейчас речи не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники еще дали согласие», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он отметил, что «пока еще не удалось согласовать графики всех президентов, поэтому работа еще продолжается по дипломатическим каналам».

Песков добавил, что прорабатывается вариант встречи в том числе и с участием Ирана.

Ранее Эрдоган заявил о намерении не позднее 5 марта провести встречу «лицом к лицу» с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

Напомним, в пятницу Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, они выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.

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