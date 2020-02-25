В голосовании по поправкам в Конституцию собрались принять участие 66% россиян

66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, 41% из них точно примут, заявил во вторник глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Федоров сообщил в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, что «41% опрошенных сказали, что точно примут участие в такого рода голосовании, 25% скорее примут и 11% точно не примут, еще 23%, то есть практически четверть, еще не определились, либо затруднились ответить», передает РИА «Новости».

По его словам, достаточно высока доля тех, кто знает или что-то слышал о готовящемся голосовании.

«Сегодня уже 79%, то есть практически четыре пятых взрослых граждан России, знают и слышали о том, что готовится такое голосование. 21% впервые узнали об этом от интервьюеров ВЦИОМ», – пояснил он.

Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.