Эксперт объяснил отказ украинцев с коронавирусного лайнера эвакуироваться на родину

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25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Прибалтика столкнулась с угрозой страшнее российской

Китайский дракон больше не кажется странам Прибалтики слишком игрушечнымФото: REUTERS/Stringer
Крошечная Эстония смогла вызвать раздражение гигантского Китая – а все из-за того, что разведка Таллина официально объявила КНР «угрозой». Более того, эстонские политики сделали резкие заявления в адрес Пекина. А ведь еще недавно Таллин грезил о масштабных китайских инвестициях и мечтал много заработать на дружбе с Китаем. Что же произошло?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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              Эксперт объяснил отказ украинцев с коронавирусного лайнера эвакуироваться на родину

                 25 февраля 2020, 11:20
              Фото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters
              Текст: Алексей Нечаев

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              «Вероятность остаться в живых на коронавирусном лайнере и в Новых Санжарах примерно одинакова», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя отказ граждан Украины эвакуироваться на родину с находящегося на карантине лайнера Diamond Princess.

              «Конечно, посмотрев новости из Новых Санжар, украинские граждане побоялись эвакуации. Но кроме этого они побоялись опозориться и попасть на видеокадры СМИ и блогеров», – сказал киевский политолог и журналист Владимир Скачко.

              «К тому же Новые Санжары – это самый удивительный и гармоничный результат того страха, который охватил Украину за шесть лет после Майдана. Нравственная деморализация, атомизация и духовная деградация – вот результат отказа Украины от прежних нравственных устоев», – добавил собеседник.

              «Кроме того, мы наблюдаем внутреннюю оккупацию страны населением одного региона с обязательным навязыванием постулатов жизни. Ведь новосанжарская история началась не на Полтавщине, а на Галичине. Первый бунт был именно там, когда львовские медики отказались принимать граждан Украины и пели по этому поводу гимн. Все остальное – уже следствие», – напомнил политолог.

              Он также уверен в том, что «галичане не пускали украинцев» не столько из-за боязни заразиться, сколько из-за своей излишней патриотичности. «Они выражали уверенность в том, что борт с эвакуированными украинцами изначально направляли к ним в качестве мести за патриотическую позицию и за то, что они голосовали за Петра Порошенко. И сегодня эти люди навязывают политическую повестку всей стране», – заключил Скачко.

              Ранее стало известно, что почти все находящиеся на карантинном лайнере Diamond Princess граждане Украины не собираются эвакуироваться на родину. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

              По его словам, посольство, МИД и минздрав Украины готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В этом случае планируется принимать соответствующие меры.

              Напомним, в прошлый четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков. Позднее в Новых Санжарах рассказали о планах местных жителей сжечь санаторий для эвакуированных.

              Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.

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