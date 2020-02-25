Определены дата и место похорон маршала Язова

Маршала Советского Союза Дмитрия Язова, умершего на 96-м году жизни, похоронят 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Дерябин сообщил, что «сомнений нет, он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник в Москве умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Он был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

В ноябре 2014 года Язова, который отмечал 90-летие, поздравили президент Владимир Путин. Он вручил ему орден Александра Невского и именные часы.

4 февраля 2020 года министр обороны Сергей Шойгу вручил Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».