Боксер Ковалев задержан в Лос-Анджелесе

Полицейские российского боксера Сергея Ковалева в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе из-за того, что он водил машину в нетрезвом виде, сообщает портал TMZ.

Машину боксера остановили около 2 часов ночи, сотрудник полиции счел, что Ковалев находится в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

В 7.35 его отпустили под подписку о невыезде.

Ковалев в последнее время больше известен по скандалам с его участием. В январе американская модель Джейми Фронтц подала против него новый судебный иск за невыполнение условий финансового соглашения. До этого она обвиняла Ковалева в избиении.

В ноябре Ковалев нокаутом проиграл титул чемпиона мира.