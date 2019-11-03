Боксер Ковалев нокаутом проиграл титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе. Альварес победил нокаутом в 11-м раунде, передает РИА «Новости».

Для 36-летнего Ковалева это четвертое поражение в карьере при 34 победах. Альваресу 29 лет, у него 53 победы, одно поражение и две ничьи.

В феврале Ковалев, победив колумбийца Элейдера Альвареса, смог вернуть себе титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.