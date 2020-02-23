ЧФ начал слежку за американским эсминцем в Черном море

Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО (с управляемым ракетным оружием) Ross («Росс»), сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО Ross ВМС США, зашедшего в 18.30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», – передает ТАСС сообщение центра.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. Так, в прошлом году корабли НАТО 30 раз заходили в Черное море, 15 из них пришвартовывались в Одессе.

В декабре прошлого года этот же эсминец вошел в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец и также был взят на сопровождение силами Черноморского флота.